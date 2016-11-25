Седа Тутхалян: Буду усложнять программу, учу новые элементы

Российская гимнастка Седа Тутхалян сообщила, что готовит новые элементы и планирует усложнить программы на следующий сезон.

- Сейчас уже приступила к тренировкам, скоро соревнования, 8 декабря улетаем в Японию. Буду усложнять программу, учу новые элементы, посмотрим, что из этого получится, - сказал Тутхалян ТАСС.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Тутхалян завоевала серебро в командном первенстве вместе с Дарьей Спиридоновой, Ангелиной Мельниковой, Алией Мустафиной и Марией Пасекой. В многоборье гимнастка заняла 22-е место.