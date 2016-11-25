Сергей Семак: Или стадион в срок, или кто-то получит срок

Бывший капитан сборной России, тренер «Зенита» Сергей Семак уверен, что петербургский стадион «Крестовский», несмотря ни на что, сможет принять матчи Кубка конфедераций-201 7 и ЧМ-2018.

По словам Семака, который в субботу примет участие в жеребьевке Кубка конфедераций в Казани, он не сомневается, что будущим летом этот турнир пройдет на самом высоком уровне во всех четырех принимающих его городах (помимо столицы Татарстана это, напомним, Москва, Санкт-Петербург и Сочи).

«Они и сейчас к нему готовы. За исключением одного – не буду уточнять, какого», – сказал экс-футболист сборной России на состоявшейся в пятницу церемонии репетиции.

– Вы действительно верите в успешное завершение многострадальной стройки на Крестовском? – этот вопрос Семаку позже задали журналисты.

– А другого пути просто нет, – улыбнулся в ответ пятикратный чемпион России. – Или стадион будет построен в срок, или кто-то получит… срок!

Добавим, что ведущими жеребьевки станут Андрей Малахов и Яна Чурикова. А бывший полузащитник сборной России Сергей Семак и двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева во время жеребьевки станут ассистентами генерального секретаря ФИФА Звонимира Бобана и директора по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колина Смита. Сама церемония состоится в субботу.

В традиционном турнире, который проходит за год до чемпионата мира в стране-хозяйке турнира, участвуют восемь сборных: хозяин ЧМ, чемпион мира, чемпион Европы, победители Кубка Азии, Кубка африканских наций, Кубка наций ОФК, Кубка Америки и Золотого кубка КОНКАКАФ. На данный момент известны семь из восьми участников турнира: Россия, Германия, Португалия, Австралия, Новая Зеландия, Чили и Мексика. Представитель Африки определится по итогам Кубка африканский наций, который пройдет в феврале 2017 года.