Златан Ибрагимович: Руни – фантастический человек, мне повезло, что я знаком с ним

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович после матча Лиги Европы с «Фейеноордом» (4:0) призвал проявить к своему партнеру Уэйну Руни больше уважения.

Напомним, Руни подвергся критике за нарушение режима во время пребывания в сборной Англии, после чего он был исключен из национальной команды перед товарищеским матчем с Испанией.

«Я не в курсе, что там произошло. Я даже не спрашивал его об этом, потому что для меня это не так важно. И я на 100 процентов уверен, что журналисты тоже не знают, что было на самом деле.

Я считаю, мы должны ценить его за то, каким футболистом он является. Не знаю много английских игроков с такой же карьерой, как у него. Мне жаль, что возникла такая ситуация, потому что нам нужно проявлять больше уважения к нему.

Все хотят раздуть из мухи слона. Я привык к этому в Швеции и не обращаю на это внимание. Как человек он фантастический. Мне повезло, что я знаком с ним. Нет смысла говорить и о том, какой он игрок. Он идеален на поле. Все знают, на что он способен и чего добился. Я рад, что он побил рекорд и помогу ему побить еще один», – приводит Sky Sports слова Ибрагимовича.

В матче с «Фейноордом» Руни забил свой 39-й в еврокубках в составе «Манчестер Юнайтед» и стал рекордсменом клуба по этому показателю, опередив на один гол голландца Руда ван Нистелроя.

Отметим, что Руни (248) осталось забить один гол, чтобы сравняться с рекордом Бобби Чарльтона (249) по голам за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча