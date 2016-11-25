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Вячеслав Быков: Мэттьюз правильно относится к своему таланту, а российские игроки – зачастую расхлябанно

Источник:  ТАССКомментарии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков объяснил разницу между молодыми игроками в России и Северной Америке.

«Есть такое французское слово gaspillage, оно означает неправильное использование таланта. Российские игроки зачастую просто на ветер выбрасывают дарованные им возможности, у нас было зарыто множество перспективных ребят, люди расхлябанно к этому относятся. Вот Остон Мэттьюз правильно относится к таланту, по нему видно, что он знает свою цель и четко к ней идет», – приводит ТАСС слова Быкова.

Напомним, первый номер драфта НХЛ 2016 года форвард «Торонто» Остон Мэттьюз набрал 16 (8+8) очков в 20 матчах сезона.

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