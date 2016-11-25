Российские легкоатлеты подозреваются в даче взяток представителям IAAF за сокрытие допинг-проб

Как минимум шесть российских легкоатлетов подозреваются в даче взятки представителям Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) за сокрытие их допинг-проб, сообщает немецкое издание ARD.

Расследование началось еще в 2014 году, после выхода в свет фильма про допинг немецкой телекомпании. Как сообщает источник, руководители IAAF требовали от россиян от 300 до 700 тысяч евро за уничтожение их положительных проб. В коррупционных схемах принимал участие бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев. Согласно данным издания, через него прошло около 1,5 миллионов евро.

По информации ARD, взятки давали не шесть спортсменов, а гораздо больше (называется число 23), причем не говорится, что все россияне. ARD не исключает, что в скандале может быть замешано и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Ранее немецкий телеканал ARD выпустил нашумевшую серию фильмов о допинговой системе в российской легкой атлетике. Результатом расследования стала приостановка членства ВФЛА в IAAF. Таким образом, российские легкоатлеты не получили допуск на Олимпиаду-2016.





