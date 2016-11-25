Жулио Баптиста: России лучше не попадать в группу с немцами или португальцами

Двукратный победитель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии Жулио Баптиста считает, что у российской сборной неплохие шансы успешно выступить на этом турнире в будущем году – при условии, что жребий будет к ней благосклонен.

– Предсказать исход такого сильного по составу и скоротечного соревнования, как Кубок конфедераций, крайне трудно, – сказал в Казани журналистам экс-нападающий бразильской сборной, который примет участие в субботней жеребьевке турнира. – У России как у хозяйки Кубка есть шансы проявить себя с лучшей стороны. Хорошие футболисты у вас имеются, и у тренеров российской команды есть время, чтобы подготовить их к турниру. Но многое, конечно, будет зависеть от результатов жеребьевки. Если российской сборной в соперники по группе достанутся немцы или португальцы, ей придется очень постараться, чтобы выйти из группы. Да и сборная Чили, которая два раза подряд выиграла Кубок Америки, – соперник крайне серьезный.

Напомним, Россия, Германия, Португалия и Чили составят на жеребьевке первую «корзину». Во вторую включены Мексика, Австралия, Новая Зеландия и будущий победитель Кубка Африки-2017.