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Жулио Баптиста: России лучше не попадать в группу с немцами или португальцами

Борис Богданов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный победитель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии Жулио Баптиста считает, что у российской сборной неплохие шансы успешно выступить на этом турнире в будущем году – при условии, что жребий будет к ней благосклонен.

– Предсказать исход такого сильного по составу и скоротечного соревнования, как Кубок конфедераций, крайне трудно, – сказал в Казани журналистам экс-нападающий бразильской сборной, который примет участие в субботней жеребьевке турнира. – У России как у хозяйки Кубка есть шансы проявить себя с лучшей стороны. Хорошие футболисты у вас имеются, и у тренеров российской команды есть время, чтобы подготовить их к турниру. Но многое, конечно, будет зависеть от результатов жеребьевки. Если российской сборной в соперники по группе достанутся немцы или португальцы, ей придется очень постараться, чтобы выйти из группы. Да и сборная Чили, которая два раза подряд выиграла Кубок Америки, – соперник крайне серьезный.

Напомним, Россия, Германия, Португалия и Чили составят на жеребьевке первую «корзину». Во вторую включены Мексика,  Австралия, Новая Зеландия и будущий победитель Кубка Африки-2017. 

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