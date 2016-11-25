Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа- : -Оренбург
Хоккей  Салават Юлаев- : -Динамо Москва
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Хоккей  Металлург- : -Витязь
Хоккей  Северсталь- : -ЦСКА
Футбол  Фрайбург- : -РБ Лейпциг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Селихов: Не стоит сильно переживать из-за моего ухода из «Амкара»

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Голкипер «Амкара» Александр Селихов обратился к болельщикам с призывом поддержать команду в заключительных матчах в 2016 году, после которых он перейдет в «Спартак».

«Уважаемые болельщики, мне жаль с вами прощаться. Вы верно поддерживали нас все последние годы. Это было прекрасное время, которое я запомню на всю жизнь.

Мне жаль прощаться с тренерами и партнерами по команде, которым я желаю только успеха и новых побед.

Не стоит сильно переживать из-за моего ухода. «Амкар» точно не пропадет. Ворота могут защищать как Дима Хомич, так и Саша Будаков. Но пока я игрок «Амкара», у и нас впереди еще три ответственных матча. Для меня они важны не меньше, чем для вас. Две игры пройдут в Перми. Если понадобится, мы будем играть и в дождь, и в холод – в любую погоду. Приходите на мои последние матчи за «Амкар», поддерживайте нас. «Амкар» заслуживает того, чтобы играть при полных трибунах», – сказал Селихов в обращении на официальном сайте «Амкара».

Напомним, 22 ноября Селихов подписал контракт со «Спартаком», который вступит в силу с 6 декабря.

В 15-м туре 26 ноября «Амкар» сыграет дома с тульским «Арсеналом». Начало матча – 11:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Амкар - Арсенал

Место и дата

26 ноября 11:30, Звезда, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виктор Булатов: «Спартаку» нужен Селихов, чтобы составить конкуренцию РебровуБывший полузащитник московского «Спартака» Виктор Булатов поделился своим мнением по поводу перехода в стан красно-белых вратаря пермского «Амкара» Александра Селихова.Эйден Макгиди: Мне нравилось играть в РоссииБывший полузащитник «Спартака» Эйден Макгиди рассказал, что был счастлив играть в России.Юрий Семин: В «Локомотиве» никогда не вмешивались в работу тренераГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин сказал, что возвращение в клуб - очередной вызов для него как для тренера.«Зенит» поборется с «Болоньей» за полузащитника «Эстудиантеса»«Зенит» проявляет интерес к опорному полузащитнику «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибара, сообщает Тuttomercatoweb.com.Андрей Сметанин: Трансфер Селихова? У меня по этому поводу двоякое мнениеАндрей Сметанин: Трансфер Селихова? У меня по этому поводу двоякое мнениеЭкс-голкипер «Спартака» дал прогноз на матч с «Тереком», а также прокомментировал информацию о возможных трансферах столичной команды.Александр Селихов: Чтобы поехать на чемпионат мира – надо много работатьВратарь «Амкара» Александр Селихов, подписавший контракт со «Спартаком», признался, что хотел бы сыграть на чемпионате мира-2018.Лучшая замена Еременко – ДзагоевЛучшая замена Еременко – ДзагоевВзгляд «Советского спорта» на проблему плеймейкера в ЦСКА.«Зенит» занимает 16-е место в клубном рейтинге, «Спартак» – 103-еПосле очередной еврокубковой недели «Зенит» занимает 16-е место в клубном рейтинге.«В Шебекино я звезда!». Болельщик, сказавший, что «Глушаков – это похороны»«В Шебекино я звезда!». Болельщик, сказавший, что «Глушаков – это похороны»Самым цитируемым футбольным человеком года неожиданно стал Иван Выродов – 27-летний оператор хлебозавода из города Шебекино.Юрий Семин: Не советую Алексею Миранчуку гнаться за деньгамиГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника команды Алексея Миранчука в «Спартак». Он отметил, что советует футболисту не гнаться за деньгами.«Уфа» – «Оренбург». Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 15-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Оренбургом».РФПЛ. 15-й тур. «Уфа» - «Оренбург» и другие матчиРезультаты матчей 15-го тура чемпионат России.Евгений Левченко: Я знал, что Еременко употреблял кокаинБывший полузащитник «Сатурна» и сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко.Хавьер Грасия: Осталось три игры, на которые мы должны настраиваться, как на три финалаГлавный тренер «Рубина» Хавьер Грасия поделился ожиданиями от концовки первой части сезона чемпионата России.Дмитрий Баринов: Хорошо, что начался процесс омоложения сборнойПолузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов оценил свои шансы сыграть за сборную России на домашнем чемпионате мира-2018.Тульский «Арсенал» на сборах сыграет с «Лудогорцем», Марибором» и «Астаной»Стали известны три спарринг-партнера тульского «Арсенала» на зимних сборах в Турции.«Брюгге» сделал предложение ЦСКА по СтрандбергуБельгийский футбольный клуб «Брюгге» сделал предложение ЦСКА по покупке молодого форварда ЦСКА Карлоса Страндберга, сообщает Aftonbladet.Отец Азмуна: Поедет ли мой сын в зарубежный клуб? Спросите об этом у БердыеваОтец нападающего «Ростова» Сердара Азмуна Халил Азмун рассказал о роли Курбана Бердыева в судьбе его сына, а также прокомментировал информацию о том, что представители Следственного комитета Татарстана хотели допросить игрока по делу о его трансфере из «Рубина».Игроки «Томи» пообещали не бойкотировать матч с «Крыльями Советов»Футболисты «Томи» на встрече с болельщиками пообещали не бойкотировать гостевой матч 15-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов».«Зенит» согласен на перенос матча с «Ростовом»«Зенит» готов пойти навстречу «Ростову» в вопросе переноса матча 17-го тура чемпионата России, запланированного на 3 декабря, сообщает «Чемпионат».

Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Александр Селихов
Александр Селиховвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение