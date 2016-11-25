Александр Селихов: Не стоит сильно переживать из-за моего ухода из «Амкара»

Голкипер «Амкара» Александр Селихов обратился к болельщикам с призывом поддержать команду в заключительных матчах в 2016 году, после которых он перейдет в «Спартак».

«Уважаемые болельщики, мне жаль с вами прощаться. Вы верно поддерживали нас все последние годы. Это было прекрасное время, которое я запомню на всю жизнь.

Мне жаль прощаться с тренерами и партнерами по команде, которым я желаю только успеха и новых побед.

Не стоит сильно переживать из-за моего ухода. «Амкар» точно не пропадет. Ворота могут защищать как Дима Хомич, так и Саша Будаков. Но пока я игрок «Амкара», у и нас впереди еще три ответственных матча. Для меня они важны не меньше, чем для вас. Две игры пройдут в Перми. Если понадобится, мы будем играть и в дождь, и в холод – в любую погоду. Приходите на мои последние матчи за «Амкар», поддерживайте нас. «Амкар» заслуживает того, чтобы играть при полных трибунах», – сказал Селихов в обращении на официальном сайте «Амкара».

Напомним, 22 ноября Селихов подписал контракт со «Спартаком», который вступит в силу с 6 декабря.

В 15-м туре 26 ноября «Амкар» сыграет дома с тульским «Арсеналом». Начало матча – 11:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча