«Йокерит» расторг контракт с Керяненом
Форвард «Йокерита»
Микаэль Керянен завершил выступление в клубе из Хельсинки. Контракт 26-летнего
нападающего с «джокерами» расторгнут по обоюдному согласию.
Керянен перешел в «Йокерит» в мае 2016 года, вернувшись из-за океана, где провел два года в системах «Миннесоты» и «Оттавы».
В нынешнем сезоне на счету Керянена 7 (2+5) очков в 25 матчах при показателе полезности «–5» и шести минутах штрафа.
«К сожалению, мы не смогли для Микаэля найти подходящую роль в команде в этом сезоне. Мы благодарим его за время, проведенное в «Йокерите», и желаем ему успеха в будущем», – заявил генеральный менеджер клуба Яри Курри.
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