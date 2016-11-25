«Йокерит» расторг контракт с Керяненом

Форвард «Йокерита» Микаэль Керянен завершил выступление в клубе из Хельсинки. Контракт 26-летнего нападающего с «джокерами» расторгнут по обоюдному согласию.

Керянен перешел в «Йокерит» в мае 2016 года, вернувшись из-за океана, где провел два года в системах «Миннесоты» и «Оттавы».

В нынешнем сезоне на счету Керянена 7 (2+5) очков в 25 матчах при показателе полезности «–5» и шести минутах штрафа.

«К сожалению, мы не смогли для Микаэля найти подходящую роль в команде в этом сезоне. Мы благодарим его за время, проведенное в «Йокерите», и желаем ему успеха в будущем», – заявил генеральный менеджер клуба Яри Курри.