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Виктор Булатов: «Спартаку» нужен Селихов, чтобы составить конкуренцию Реброву

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Виктор Булатов поделился своим мнением по поводу перехода в стан красно-белых вратаря пермского «Амкара» Александра Селихова.

- Думаю, «Спартаку» нужен Селихов. Для того чтобы составить конкуренцию Реброву, подстраховаться насчет его возможных травм, и все-таки Селихов помоложе Реброва – поэтому может рассматриваться «Спартаком» как некая перспектива. Ещё, наверное, «Спартак» хочет взять себе перспективного российского вратаря прежде, чем его переманят к себе конкуренты.

Риск для Селихова в переходе в «Спартак» уже этой зимой, конечно, есть. Я знаю, что Селихов – работяга, у него хорошие человеческие качества, и многое будет зависеть от того, как он будет выигрывать конкуренцию у Реброва. Реброву сейчас 32 года, для вратаря это неплохой возраст, он сейчас на ходу, он был капитаном, он лидер команды, он создает в ней хороший микроклимат, у него есть дух победителя. От Реброва, я думаю, сейчас исходит много уверенности в общую копилку спартаковской энергии. Поэтому сказать, как сложится карьера Селихова в «Спартаке», сложно. Год-два у него есть, даже если он не будет играть за основу сразу – существует «Спартак-2», и Селихов пока может получать игровую практику там, - цитирует Булатова «Евро-Футбол.Ру».

22-летний футболист подписал контракт с красно-белыми сроком на 4,5 года, который вступает в силу 6 декабря 2016 года. 

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