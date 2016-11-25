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Главный тренер «Карабаха»: Комличенко провел свой лучший матч за «Слован»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы со «Слованом» из Либереца (0:3) высказался об игре российского форварда Николая Комличенко, который сделал дубль.

«Игроки «Слована» действовали очень компактно и уверенно. Их форвард Николай Комличенко провел, наверное, свой лучший матч в этой команде, у него получалось практически все.

Кроме того, наши оппоненты выиграли подавляющее большинство верховых единоборств. Вообще, это был день «Слована», а у нас сегодня практически ничего не получалось. Сыграли плохо, но в футболе такое бывает», – приводит слова Гурбанова официальный сайт УЕФА.

Напомним, права на 21-летнего Комличенко принадлежат «Краснодару», а в «Словане» он выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне Комличенко забил четыре гола в восьми матчах Лиги Европы и один гол в десяти матчах высшей лиги Чехии.

«Слован» остается на четвертом месте в группе J, отставая на три очка от «Карабаха» и ПАОКа. В заключительном туре 8 декабря «Слован» сыграет в гостях с ПАОКом.

Матч

Слован Лб - Карабах - 3:0 (1:0)

Голы

Вух 11 (1:0). Комличенко 57 (2:0 - пен.). Комличенко 63 (3:0).

Состав

Слован Лб: Дубравка, Покорны, Цоуфал, Бартошак, Вух (Блага, 90), Экпай, Карафиат, Фолпрехт, Шевчик (Навратил, 80), Брейте, Комличенко (Бартль, 86)

Карабах: Шехич, Дашдемиров, Аголли, Медведев, Гусейнов, Кинтана, Гараев, Мичел (Исмайлов, 52), Муарем (Рейналдо, 60), Алмейда, Ндлову

Предупреждения:

Комличенко, 45; Брейте, 75 - Мичел, 40; Медведев, 56

Судья:

Стефан Йоханнессон (Швеция)

Место и дата

24 ноября 21:00, Стадион У Нисы, Онлайн-трансляция

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