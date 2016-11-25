Главный тренер «Карабаха»: Комличенко провел свой лучший матч за «Слован»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы со «Слованом» из Либереца (0:3) высказался об игре российского форварда Николая Комличенко, который сделал дубль.

«Игроки «Слована» действовали очень компактно и уверенно. Их форвард Николай Комличенко провел, наверное, свой лучший матч в этой команде, у него получалось практически все.

Кроме того, наши оппоненты выиграли подавляющее большинство верховых единоборств. Вообще, это был день «Слована», а у нас сегодня практически ничего не получалось. Сыграли плохо, но в футболе такое бывает», – приводит слова Гурбанова официальный сайт УЕФА.

Напомним, права на 21-летнего Комличенко принадлежат «Краснодару», а в «Словане» он выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне Комличенко забил четыре гола в восьми матчах Лиги Европы и один гол в десяти матчах высшей лиги Чехии.

«Слован» остается на четвертом месте в группе J, отставая на три очка от «Карабаха» и ПАОКа. В заключительном туре 8 декабря «Слован» сыграет в гостях с ПАОКом.