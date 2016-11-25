GODSENT и Renegades вышли в плей-офф DreamHack Winter
Команды GODSENT и Renegades вышли в стадию плей-офф турнира DreamHack ZOWIE Open Winter по CS:GO.
Шведский коллектив GODSENT победил FlipSid3 Tactics (16:9 de_train) и Team Kinguin (16:12 de_mirage), а австралийская пятерка из Renegades переиграла Cloud9 (16:14 de_dust2) и Gambit (16:8 de_cache).
Таким образом, команды заняли первые места в своих группах и вышли в плей-офф.
LAN-финал DreamHack ZOWIE Open пройдет в рамках DreamHack Winter 2016 с 24 по 27 ноября в городе Йенчепинг, Швеция. Призовой фонд турнира составит 100 000 долларов.
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