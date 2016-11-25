Игроки «Коломны» дали показания на детекторе лжи по поводу сдачи матча

По информации «Советского спорта», рабочая группа РФС и ПФЛ завершила расследование обстоятельств матча «Солярис» – «Коломна» (6:0), после которого главный тренер подмосковного клуба Александр Бодров заподозрил своих игроков в сдаче матча.

В ходе расследования игроки «Коломны» были опрошены при помощи полиграфа, также была запрошена информация у букмекерских контор. Полиграф показал, что футболисты не сдавали матч «Солярису». По итогам этих действий комиссия пришла к соответствующему выводу - матч прошел в спортивной борьбе.

Что касается главного тренера подмосковного клуба Александра Бодрова, его контракт с «Коломной» рассчитан до конца года. Продолжит ли он работать в «Коломне», пока не ясно.