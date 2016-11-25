Ян Непомнящий: Карякин мог форсировать ничью, но, видимо, просто не поверил в этот вариант

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал поражение Сергея Карякина от Магнуса Карлсена в десятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

- Сегодня случилась довольно странная партия с большим количеством взаимных одолжений. Неоднократно игру можно было усилить, двадцатым ходом Карякин мог форсировать ничью, но, видимо, не досчитал или просто не поверил в этот вариант. Любопытный момент, но следующим ходом Карлсен вновь предлагал ему побить конем на f2, чего не последовало. Вообще количество ошибочных ходов сегодня было выше, чем мы привыкли видеть в турнирах такого уровня. В самом начале эндпшиля чуть было не упустил свой перевес, но Сергей сыграл неточно. Все это, безусловно, говорит об усталости соперников от длинной непростой дистанции. В любом случае нас ждет крайне нервная и интересная концовка, - цитирует Непомнящего «Российская газета».

11-я партия матча состоится в субботу, Карякин будет играть белыми фигурами. Счет в матче равный – 5:5. За ходом десятой партии вы могли следить ЗДЕСЬ.