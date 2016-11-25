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Главный тренер «Коломны»: Доказательной базы, что игроки сдали матч, не было. Меня спровоцировала пресса

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Коломны» Александр Бодров прокомментировал итоги работы комиссии, которая установила, что матч «Солярис» – «Коломна» (6:0) не был договорным.  

По информации «Советского спорта», рабочая группа РФС и ПФЛ завершила расследование обстоятельств. Подозрения Бодрова, что его игроки сдавали матч, не подтвердились.  

- Да, ничего не подтвердилось, - сказал Александр Бодров корреспонденту «Советского спорта». - Я им (членам комиссии – Прим. ред.) сообщил, что меня провоцировала пресса вопросами о ставках. Приношу извинения, если кого-то опорочил своими высказываниями. Доказательной базы у меня изначально не было. Я просто тренер-консультант команды, я не тренирую. Там господин Куранов (директор клуба – Прим. ред.)...

- То есть у вас номинальные функции, команду тренирует директор?
- На самом деле – да. Но я не хочу говорить об этом.

- Вы остаетесь в «Коломне» после всего этого?
- Не знаю. Контракт у меня до 31 декабря.

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