Александр Мирзоян: Для меня загадка, как Каррера нашел нужный подход к игрокам «Спартака»

Советник президента РФС, бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян высказался о работе главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

«Успех, пусть пока и локальный, очевиден. Итальянскому тренеру Массимо Каррере, который оказался на своем посту почти случайно после ухода Дмитрия Аленичева, удалось нащупать правильное взаимопонимание с футболистами. Именно он нашел нужные сочетания, нужный подход. Как именно он этого добился – загадка, но разница по сравнению с результатами прошлых тренеров «Спартака» очевидна.

У «Спартака» времен Аленичева были серьезные ошибки в защите, поэтому руководство клуба решило взять ему в помощники специалиста из Италии, которая славится своей обороной. До того как Массимо Каррера появился в «Спартаке», я даже не знал о его существовании. Да и никто его не знал, кроме агентов и специалистов по итальянскому футболу. Хотелось бы, чтобы именно в «Спартаке» он сделал себе имя», – сказал Мирзоян в интервью «Собеседнику».

Напомним, после 14 туров «Спартак» лидирует в премьер-лиге, опережая «Зенит» на три очка.

В 15-м туре 26 ноября «Спартак» сыграет в гостях с «Тереком». Начало матча – 18:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча