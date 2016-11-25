Александр Мирзоян: Для меня загадка, как Каррера нашел нужный подход к игрокам «Спартака»
Советник президента
РФС, бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян высказался о работе главного
тренера красно-белых Массимо Карреры.
«Успех, пусть пока и локальный, очевиден. Итальянскому тренеру Массимо Каррере, который оказался на своем посту почти случайно после ухода Дмитрия Аленичева, удалось нащупать правильное взаимопонимание с футболистами. Именно он нашел нужные сочетания, нужный подход. Как именно он этого добился – загадка, но разница по сравнению с результатами прошлых тренеров «Спартака» очевидна.
У «Спартака» времен Аленичева были серьезные ошибки в защите, поэтому руководство клуба решило взять ему в помощники специалиста из Италии, которая славится своей обороной. До того как Массимо Каррера появился в «Спартаке», я даже не знал о его существовании. Да и никто его не знал, кроме агентов и специалистов по итальянскому футболу. Хотелось бы, чтобы именно в «Спартаке» он сделал себе имя», – сказал Мирзоян в интервью «Собеседнику».
Напомним, после 14 туров «Спартак» лидирует в премьер-лиге, опережая «Зенит» на три очка.
В 15-м туре 26 ноября «Спартак» сыграет в гостях с «Тереком». Начало матча – 18:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция