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Нурмагомедов о названии команды Eagles MMA: У России символ – тоже орел. Так что, почему бы и нет

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец ММА, претендент на титул чемпиона UFC в легком весе и президент бойцовской команды Eagles MMA Team Хабиб Нурмагомедов рассказал, как появилось название клуба, которое с английского языка переводится, как «орлы».

– В клубе меня привлекло, наверное, название – «Орлы». Почему такое название? Понятно, что я с Дагестана – у нас символ орел. Но в команде ведь собран серьезный интернационал – вся Россия. А у России символ – тоже орел. Так что, почему бы и нет, – рассказал Хабиб на презентации команды в кинотеатре «Октябрь».

В команды вошли такие именитые бойцы, как Расул Мирзаев, Виталий Минаков и многие другие. По словам Нурмагомедова, первым из участников команды в бой вступит Султан Алиев. Это произойдет в середине декабря на шоу UFC в Калифорнии. В России, примерно в это же время выступит Ахмед Алиев.

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