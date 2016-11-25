Директор «Коломны»: При помощи детектора лжи меня не опрашивали, только футболистов

Директор «Коломны» Александр Куранов прокомментировал итоги работы комиссии РФС и ПФЛ, которая установила, что матч «Солярис» – «Коломна» (6:0) не был договорным.

По информации «Советского спорта», рабочая группа завершила расследование обстоятельств. Подозрения главного тренера «Коломны» Александра Бодрова, что его игроки сдавали матч, не подтвердились.

- Проведен ряд мероприятий, связанных и с букмекерскими конторами, и с опросом футболистов, тренеров и руководителей двух команд. Вся информация будет на сайте РФС. Решение таково – никаких моментов ни по одному направлению выявлено не было. И тренер говорит, что ему надо принести извинения клубу и игрокам за то, что на эмоциях выразил свое необоснованное мнение.

- Бодров продолжит работу в «Коломне»?

- У него контракт до 31 декабря. До этого мы должны встретиться и обсудить этот вопрос.

- Известно, что игроков опрашивали при помощи детектора лжи. Вас – тоже?

- Нет. Только футболистов.