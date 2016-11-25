Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа- : -Оренбург
Хоккей  Салават Юлаев- : -Динамо Москва
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Хоккей  Металлург- : -Витязь
Хоккей  Северсталь- : -ЦСКА
Футбол  Фрайбург- : -РБ Лейпциг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Массимо Каррера: Кутепов может стать игроком мирового уровня

Источник:  CalciomercatoКомментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что защитник красно-белых Илья Кутепов может стать игроком мирового уровня.

- Я очень ценю Илью Кутепова как игрока. Он настоящий работяга с головой на плечах. Если он продолжит идти тем же путем, то может стать игроком мирового уровня, - цитирует Карреру Calciomercato.com.

В текущем сезоне 23-летний защитник провел за «Спартак» 14 матчей в РФПЛ. За сборную России футболист сыграл два матча. 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» не получал официальных предложений от других клубов по МиранчукуМосковский «Локомотив» не получал предложений по трансферу полузащитника Алексея Миранчука, сообщает «Спорт день за днем».Молодежка «Спартака» проиграла «Тереку»Молодежный состав «Спартака» уступил в гостях сверстникам из грозненского «Терека» в матче 15-го тура молодежного первенства.Олег Иванов: Может, на разговорах вокруг матчей «Терека» и «Урала» кто-то года три «наваривается»Полузащитник «Терека» Олег Иванов прокомментировал решение комиссии, созданной РФПЛ, которая занималась рассмотрением обстоятельств матча «Урал» - «Терек» (1:4).Нападающий Обайе покинул расположение «Спартака»«Спартак» принял решение не приобретать нападающего Годвина Обайе, который находился на просмотре в московском клубе, сообщает официальный сайт «Матч ТВ».Роман Бабаев: До сих пор не верю, что наш стадион уже построенГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев признался, что до сих пор не верит, что стадион клуба готов.Виталий Мутко назвал лучшим молодым игроком РФПЛ Александра ГоловинаДетская футбольная лига получила анкету премии «Первая пятерка» с результатами голосования президента РФС Виталия Мутко.Олег Иванов: Чтобы понять, насколько действительно сейчас силен «Спартак», необходимо против него сыгратьПолузащитник «Терека» Олег Иванов поделился ожиданиями в преддверии матча 15-го тура РФПЛ со «Спартаком».Бубнов дал прогноз на матч «Оренбург» – «Уфа»Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 15-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Уфой».«Рубин» не проиграет ЦСКА. Прогноз на 15-й тур РФПЛ«Рубин» не проиграет ЦСКА. Прогноз на 15-й тур РФПЛ«Советский спорт» дает прогнозы на матчи 15-го тура РФПЛ.Роман Бабаев: Ожидали более высокую посещаемость на новом стадионеГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о посещаемости домашних матчей команды на новой «Арене ЦСКА».Александр Мирзоян: Для меня загадка, как Каррера нашел нужный подход к игрокам «Спартака»Советник президента РФС, бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян высказался о работе главного тренера красно-белых Массимо Карреры.Виктор Булатов: «Спартаку» нужен Селихов, чтобы составить конкуренцию РебровуБывший полузащитник московского «Спартака» Виктор Булатов поделился своим мнением по поводу перехода в стан красно-белых вратаря пермского «Амкара» Александра Селихова.Александр Селихов: Не стоит сильно переживать из-за моего ухода из «Амкара»Голкипер «Амкара» Александр Селихов обратился к болельщикам с призывом поддержать команду в заключительных матчах в 2016 году, после которых он перейдет в «Спартак».Эйден Макгиди: Мне нравилось играть в РоссииБывший полузащитник «Спартака» Эйден Макгиди рассказал, что был счастлив играть в России.Юрий Семин: В «Локомотиве» никогда не вмешивались в работу тренераГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин сказал, что возвращение в клуб - очередной вызов для него как для тренера.«Зенит» поборется с «Болоньей» за полузащитника «Эстудиантеса»«Зенит» проявляет интерес к опорному полузащитнику «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибара, сообщает Тuttomercatoweb.com.Андрей Сметанин: Трансфер Селихова? У меня по этому поводу двоякое мнениеАндрей Сметанин: Трансфер Селихова? У меня по этому поводу двоякое мнениеЭкс-голкипер «Спартака» дал прогноз на матч с «Тереком», а также прокомментировал информацию о возможных трансферах столичной команды.Александр Селихов: Чтобы поехать на чемпионат мира – надо много работатьВратарь «Амкара» Александр Селихов, подписавший контракт со «Спартаком», признался, что хотел бы сыграть на чемпионате мира-2018.Лучшая замена Еременко – ДзагоевЛучшая замена Еременко – ДзагоевВзгляд «Советского спорта» на проблему плеймейкера в ЦСКА.«Зенит» занимает 16-е место в клубном рейтинге, «Спартак» – 103-еПосле очередной еврокубковой недели «Зенит» занимает 16-е место в клубном рейтинге.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Илья Кутепов
Илья Кутеповвсе новости
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение