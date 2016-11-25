Массимо Каррера: Кутепов может стать игроком мирового уровня

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что защитник красно-белых Илья Кутепов может стать игроком мирового уровня.

- Я очень ценю Илью Кутепова как игрока. Он настоящий работяга с головой на плечах. Если он продолжит идти тем же путем, то может стать игроком мирового уровня, - цитирует Карреру Calciomercato.com.

В текущем сезоне 23-летний защитник провел за «Спартак» 14 матчей в РФПЛ. За сборную России футболист сыграл два матча.



