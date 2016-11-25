Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа- : -Оренбург
Хоккей  Салават Юлаев- : -Динамо Москва
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Хоккей  Металлург- : -Витязь
Хоккей  Северсталь- : -ЦСКА
Футбол  Фрайбург- : -РБ Лейпциг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хэмилтон выиграл первую практику в Абу-Даби, Квят – 22-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Льюис Хэмилтон
Льюис ХэмилтонИсточник: Reuters

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучший результат во время первой практики заключительного этапа чемпионата мира Гран-при Абу-Даби.

Британец опередил своего партнера по команде Льюиса Хэмитона на 0,374 секунды. Третье место занял голландец Макс Ферстаппен на «Ред Булле».

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят не смог проехать ни один быстрый круг. В конце медленного круга после выезда из боксов у него случился прокол задней левой шины. Квят не успел сразу свернуть в боксы, попробовал проехать еще один круг – но в итоге вынужден был припарковать машину в конце первой длинной прямой.

Абу-Даби (ОАЭ)
Чемпионат мира
21-й этап
Гран-при Абу-Даби
1-я свободная практика

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – 1.42,869
2. Нико Росберг (Германия, «Мерседес») – +0,374
3. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – +0,428
4. Даниэль Риккардо (Австралия, «Ред Булл») – +0,493
5. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – +1,136
6. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия) – +1,286
7. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари») – +1,687
8. Карлос Сайнс (Испания, «Торо Россо») – +1,816
9. Фелипе Масса (Бразилия, «Уильямс») – +2,170
10. Маркус Эрикссон (Швеция, «Заубер») – +2,299
...22. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – +19,120

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Квят дважды протокол колеса в пятничных заездахРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят дважды во время пятничных заездов проколол шины на своем болиде.Стюарды Гран-При Абу-Даби оштрафовали ХэмилтонаСтюарды заключительного этапа «Формулы-1» оштрафовали команду пилота «Мерседес» за превышение скорости на пит-лейне во время первой практики.Даниил Квят: Надеюсь скоро будем бороться за подиумы!Даниил Квят: Надеюсь скоро будем бороться за подиумы!В преддверии Гран-при Абу-Даби пилот «Торо Россо» прошел проверку на «формульную» эрудицию.Нико Росберг: Я взволнован сражением за титул с ЛьюисомПилот «Мерседес» Нико Росберг поделился ожиданиями от предстоящего этапа «Формулы-1», который пройдет в Абу-Даби.Даниил Квят: Жду зиму, чтобы отдохнуть и перезарядить батарейкиоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят перед заключительной гонкой сезона, подвел итоги года и рассказал с каким настроением подходит к перерыву в «Формуле-1».Дженсон Баттон: Я начинаю уик-энд с мыслью о том, что меня ждет последняя гонка в «Формуле-1»Британский пилот «Макларен» Дженсон Баттон поделился эмоциями перед последней гонкой «Формулы-1» в карьере, которая пройдет в Абу-Даби.Карлсен – как Месси. Или Романцев. Рекордные штрафы за бегство от прессыКарлсен – как Месси. Или Романцев. Рекордные штрафы за бегство от прессы«Советский спорт» вспоминает, как в разные годы и в разных видах спорта штрафовали за неявку на пресс-конференцию.Дженсон Баттон: Позвал бы Квята на ужин, потому что он очень веселый пареньПилот «Макларена» Дженсон Баттон включил российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята в список гонщиков, которых бы он позвал на ужин.Гран-при Канады утвержден в календаре 2017 годаМонреаль объявил о подписании контракта на проведение Гран-при Канады в сезоне 2017 года. Мэр города Дени Кодер сообщил о том, что гонка состоится в намеченный срок.Кими Райкконен: В Абу-Даби трудно обгонятьПилот команды «Ферарри» Кими Райкконен поделился ожиданиями от Гран-при Абу-Даби. Соревнования пройдут с 25 по 27 ноября.Карлос Сайнс: Я люблю уик-энд в Абу-ДабиПилот «Торо Россо» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от Гран-при Абу-Даби. Соревнования пройдут с 25 по 27 ноября.Даниил Квят: Я рад, что сезон заканчиваетсяПилот команды «Торо Россо» Даниил Квят признался, что он рад скорому окончанию сезона. До конца чемпионата осталось только одно Гран-при – Гран-при Абу-Даби.Роман Грожан: Мы с Магнуссеном будем подгонять друг другаПилот команды «Хаас» Роман Грожан поделился ожиданиями от выступлений вместе с Кевином Магнуссеном. Напомним, что в следующем сезоне Магнуссен пополнил состав «Хааса».Дженсон Баттон: Я могу попробовать свои силы в ралли-кроссеПилот команды «Макларен» Дженсон Баттон рассказал о планах на следующий сезон. Напомним, что в следующем году он перейдет на должность резервного пилота команды.Мика Хаккинен: Без Денниса я никогда не стал бы двукратным чемпионом мираДвукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен расстроен решением владельцев McLaren Technology Group отстранить от должности генерального директора компании Рона Денниса.Квят провел урок физкультуры в подмосковном лицее (видео)Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят провел урок физкультуры в подмосковном Физтех-лицее им. П. Л. Капицы, сообщает Automotorsport.com.ru.Даниил Квят: Формула-1 стала скучной? Там, где я, очень даже не скучноРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят ответил на вопрос о том, почему Формула-1 стала скучной. Он отметил, что его участие делает гонки более интересными.Даниил Квят: Сезон прошел очень плохо, но это такой небольшой спад в карьереГонщик «Торо Россо» Даниил Квят оценил то, как сложился для него нынешний сезон, по ходу которого он был переведен в итальянскую команду из «Ред Булла».Даниэль Риккардо: В этом году у нас было не так много шансов на успехАвстралийский пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо рассказал о том, чего не хватает «быкам» в нынешнем сезоне для побед.Франц Тост: Я жду от Квята очень сильного сезона в 2017 годуРуководитель «Торо Россо» Франц Тост поделился ожиданиями на следующий сезон «Формулы-1».

Мерседес
Мерседескалендарьстатистика
Ред Булл
Ред Буллкалендарьстатистика
Форс Индия
Форс Индиякалендарьстатистика
Феррари
Феррарикалендарьстатистика
Уильямс
Уильямскалендарьстатистика
Заубер
Зауберкалендарьстатистика
Торо Россо
Торо Россокалендарьстатистика
Карлос Сайнс
Карлос Сайнсвсе новости
Фелипе Масса
Фелипе Массавсе новости
Маркус Эрикссон
Маркус Эрикссонвсе новости
Даниил Квят
Даниил Квятвсе новости
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтонвсе новости
Нико Росберг
Нико Росбергвсе новости
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппенвсе новости
Даниэль Риккардо
Даниэль Риккардовсе новости
Себастьян Феттель
Себастьян Феттельвсе новости
Серхио Перес
Серхио Пересвсе новости
Кими Райкконен
Кими Райкконенвсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение