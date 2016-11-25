Хэмилтон выиграл первую практику в Абу-Даби, Квят – 22-й
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучший результат во время первой практики заключительного этапа чемпионата мира Гран-при Абу-Даби.
Британец опередил своего партнера по команде Льюиса Хэмитона на 0,374 секунды. Третье место занял голландец Макс Ферстаппен на «Ред Булле».
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят не смог проехать ни один быстрый круг. В конце медленного круга после выезда из боксов у него случился прокол задней левой шины. Квят не успел сразу свернуть в боксы, попробовал проехать еще один круг – но в итоге вынужден был припарковать машину в конце первой длинной прямой.
Абу-Даби (ОАЭ)
Чемпионат мира
21-й этап
Гран-при Абу-Даби
1-я свободная практика
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания,
«Мерседес») – 1.42,869
2. Нико Росберг (Германия, «Мерседес») – +0,374
3. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – +0,428
4. Даниэль Риккардо (Австралия, «Ред Булл») – +0,493
5. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – +1,136
6. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия) – +1,286
7. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари») – +1,687
8. Карлос Сайнс (Испания, «Торо Россо») – +1,816
9. Фелипе Масса (Бразилия, «Уильямс») – +2,170
10. Маркус Эрикссон (Швеция, «Заубер») – +2,299
...22. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – +19,120