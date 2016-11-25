Шопин занял пятое место в спринте на Кубке IBU, Гараничев – седьмой
Норвежец Ветле Кристиансен одержал победу в спринте на 10 километров на Кубке IBU.
Второе место занял немец Роман Реес, тройку замкнул еще один норвежец Вегард Йермунсхауг.
Лучший из россиян Юрий Шопин финишировал пятым, а Евгений Гараничев показал седьмой результат.
Кубок IBU
Бейтостоллен, Норвегия
Спринт, 10 км
Мужчины
1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) — 26.56,6 (0)
2. Роман Реес (Германия) +16,7 (1)
3. Вегард Йермунсхауг (Норвгеия) +47,7 (3)
...5. Юрий Шопин (Россия) +58,3 (3)
...7. Евгений Гараничев (Россия) +1.01,9 (3)
...9. Матвей Елисеев (Россия) +1.23,9 (3)
...11. Пётр Пащенко (Россия) +1.31,6 (3)
...15. Алексей Волков (Россия) +1.52,1 (3)
...46. Дмитрий Малышко (Россия) +3.22,0 (8)
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