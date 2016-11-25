Роман Бабаев: Ожидали более высокую посещаемость на новом стадионе

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о посещаемости домашних матчей команды на новой «Арене ЦСКА».

«Учитывая погоду во время того же поединка с «Амкаром», удивляться посещаемости не приходится. Но на предыдущих играх, не скрою, мы действительно ожидали увидеть более высокую посещаемость. Возможно, это синдром первого сезона: не все еще разобрались, на какой сектор лучше брать абонементы, как удобнее добраться до стадиона и так далее.

С другой стороны, если сравнивать с показателями предыдущего сезона, когда мы выступали в Химках, посещаемость выросла в два раза. В любом случае, у наших болельщиков еще есть прекрасная возможность вырваться вперед в этом соревновании. Во втором круге нас ждут домашние матчи со «Спартаком», «Зенитом», «Локомотивом» и так далее. Планируется интересная акция, билеты на матчи второго круга можно будет приобрести по специальным ценам», – сказал Бабаев в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, на матч открытия стадиона ЦСКА – «Терек» пришло 26 420 зрителей, после чего посещаемость домашних матчей команды снижалась.

В 15-м туре 26 ноября ЦСКА примет «Рубин». Начало – 14:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча