Расул Мирзаев о поражении от Левана Макашвили: Я взял на себя слишком большой груз

Российский боец ММА Расул Мирзаев рассказал о причинах первого в своей истории поражения, которое он потерпел во встрече с грузинским бойцом Леваном Макашвили.

– Знаете, когда идет такая полоса, когда дерешься с топовыми бойцами и выигрываешь у них, в промежутке между ними ты можешь переоценивать свои навыки. Я переоценил свои возможности – взял на себя слишком большой груз – два боя подряд, 16 ноября и 16 декабря. Но я не подумал о своем первом сопернике, Леване Макашвили. В голове был только Диего Брандао. Эта психологическая нагрузка и отсутствие отдых, нехватка физиоподготовки – все это повлияло на результат боя. Вся вина за поражение лежит на мне. Но обещаю, что 25 марта я вас очень сильно удивлю, – признался российский боец.

Напомним, что Мирзаев проиграл единогласным решением судей 16 ноября на турнире Fight Nights 54. Свой следующий бой россиянин проведет против бразильца Диего Брандао. Соперники встретятся на ринге в Москве 16 декабря. Ранее Брандао встречался с чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и проиграл ему нокаутом в первом раунде.