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В «Лужниках» смонтированы уникальные винтовые лестницы

Источник:  Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыКомментарии

Металлоконструкции уникальных винтовых лестниц смонтированы на обновленном стадионе «Лужники», сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

«На западной и восточной трибунах стадиона завершен монтаж двух винтовых лестниц. Они соединяют три этажа – со второго по четвертый. Металлические винтовые конструкции лестниц являются уникальными, разработка их проекта потребовала большой конструктивной работы и точности. Сейчас ведется регулировка конструкций и подгонка на проектные отметки», – приводит слова Хуснуллина официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Лестницы расположены в гостевых зонах стадиона. Их высота – 11,4 метра. Ступени покроют гранитом, а ограждения сделают прозрачными, благодаря чему будет создан эффект парения в воздухе. Кроме того, лестницы связывают разные уровни стадиона, облегчая передвижение.

Напомним, основные работы по реконструкции «Лужников» фактически завершены. Сейчас на стадионе идет отделка помещений, устанавливаются кресла. Работы ведутся с опережением графика.

В результате реконструкции вместимость «Лужников» увеличится с 78 до 81 тысячи зрителей.

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