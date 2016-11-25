Epsilon стала победителем Nordic Championship 2016
Шведский коллектив Epsilon стал чемпионом турнира Nordic Championship 2016 по CS:GO.
В финальном матче шведы победили финскую команду ENCE со счетом со счетом 2:1 (12:16 de_train, 19:16 de_mirage, 16:8 de_cache).
Epsilon получат чек на 6 000 евро, а ENCE достанется 2 000 евро. Третье место занял норвежский коллектив Norse, а датская пятерка из NiceShot четвертое место. Команды получат по 1 000 евро.
Nordic Championship проходил 24 ноября в рамках DreamHack Winter в Йёнчёпинге, Швеция. Призовой фонд турнира составит 20 000 евро.
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