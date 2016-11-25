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Петухов заменит Устюгова в сборной России на первом этапе Кубка мира

Источник:  Федерация лыжных гонок РоссииКомментарии

Лыжник Алексей Петухов заменит Сергея Устюгова в составе сборной России на первом этапе Кубка мира в финском Куусамо, сообщает официальный сайт Федерации лыжных гонок России.

Замена связана с тем, что во время официальной тренировки Устюгов получил травму и пропустит спринт. На индивидуальную гонку Устюгов заявлен. 

Первый этап КМ пройдет 26 и 27 ноября. В первый день состоится  спринт классическим стилем, во второй - индивидуальная гонка классическим стилем. 

Полностью состав сборной России выглядит так:

спринт:

Мужчины: Вылегжанин Максим (Удмуртская Республика), Гафаров Антон (ХМАО-Югра), Крюков Никита (Москва/Республика САХА (Якутия), Панжинский Александр (Москва), Ретивых Глеб (Тюменская область), Алексей Петухов (Москва/Республика Мордовия), Дементьев Евгений (ХМАО-Югра).

Женщины: Белорукова Юлия (Республика Коми), Веденина Дарья (Тюменская область), Ковалева Полина (Москва/Красноярский край), Матвеева Наталья (Москва/Рязанская область), Непряева Наталья (Московская область/Тверская область), Шаповалова Евгения (ХМАО-Югра), Соболева Елена.

индивидуальная гонка:

Мужчины: Белов Евгений (Тюменская область), Бессмертных Александр (Московская область/Кемеровская область), Волженцев Станислав (Республика Коми), Вылегжанин Максим (Удмуртская Республика), Легков Александр (ХМАО-Югра) – в случае выздоровления, Ларьков Андрей (Республика Татарстан), Устюгов Сергей (ХМАО-Югра), Дементьев Евгений (ХМАО-Югра). 

Женщины: Белорукова Юлия (Республика Коми), Жамбалова Алиса (Республика Бурятия), Кальсина Полина (ХМАО-Югра), Непряева Наталья (Московская область/Тверская область), Седова Анастасия (Нижегородская область/Республика Мордовия), Чекалева Юлия (Вологодская область), Соболева Елена.

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