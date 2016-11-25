Сергей Широков: Все говорят, что матч с «Йокеритом» – не самая лучшая игра СКА

Нападающий СКА Сергей Широков поделился впечатлениями от победы над «Йокеритом» (3:2 Б).

- Олег Знарок назвал игру худшей в сезоне. Как вы считаете?

- Мне сложно судить, я вышел на лед после большого перерыва. Тяжелая игра, вязкая. «Йокерит» хорошо действовал, а мы какие-то моменты не реализовали, отсюда такой счет. Здорово, что выиграли и взяли два очка. Будем готовиться дальше – все говорят, что это не самая лучшая наша игра. - Как вы себя чувствуете после такого перерыва?

- Чувствовал себя неплохо. Спасибо партнерам – где-то помогали. Выходил в большинстве и в меньшинстве, так что потихоньку налаживается все. Думаю, мне нужно еще немного времени, чтобы полностью вкатиться, втянуться в игру. Можно сколько угодно тренироваться, но если не играть, то и игровой ритм не наберешь. Были какие-то полумоменты сегодня, будем работать.

- Отсутствие Войнова и Херсли как-то сказывается?

- У нас большая обойма. Жалко, что ребята не с нами, не принимают участие в матчах. Желаем им выздоровления и продолжаем работать. - Сейчас непростая выездная серия – сначала Запад, потом Дальний Восток. Есть какие-то особенности в таких затяжных турне?

- Нет, просто серия тяжелая – меняется часовой пояс, долгие перелеты, так что надо хорошо готовиться к матчам и много отдыхать. Потом по приезду нас ждет тяжелая домашняя игра с «Динамо». Будем готовиться, надеюсь, что все будет хорошо, и на нас это не повлияет, - приводит слова Широкова официальный сайт СКА.

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Йокеритом» по буллитам со счетом 3:2. В составе армейцев шайбы забросили Сергей Плотников и Илья Ковальчук. Финны ответили точными бросками Томми Хухтала и Пекка Йормаркка. Победный буллит забросил Павел Дацюк.

После этой встречи петербуржцы идут на первом месте в Западной конференции, имея в активе 84 очка. Финны с 50 очками остались на девятом месте.

Следующий матч СКА проведет 27 ноября против «Северстали». Начало матча в 17:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Йокерит» днем раньше сыграет в Риге с «Динамо».