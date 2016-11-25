«Барселона» интересуется Мозесом

«Барселона» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Челси» Виктора Мозеса, сообщает Sport.es.

В схеме с тремя центральными защитниками главный тренер «синих» Антонио Конте использует 25-летнего нигерийца как игрока, закрывающего весь правый фланг. Тогда как ранее Мозес считался атакующим вингером.

Скауты «Барселоны» уже трижды вживую просматривали Мозеса. Испанцев привлекают не только его атакующие возможности, но и то, как игрок развивает свои оборонительные качества.

Напомним, Мозес стал игроком «Челси» в августе 2012 года, но после этого трижды уходил в аренду – в «Ливерпуль», «Сток Сити» и «Вест Хэм».

В нынешнем сезоне Мозес забил два гола и сделал одну голевую передачу в 11 матчах премьер-лиги.

Контракт игрока с «Челси» рассчитан до 30 июня 2019 года.