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Бубнов дал прогноз на матч «Оренбург» – «Уфа»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 15-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Уфой».

«Прогноз: 0:0. «Уфа» будет стремиться, наконец, выиграть дома, но «Оренбург», не проигравший ни «Краснодару», ни «Локомотиву», одолеть как минимум непросто», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, встреча между командами состоится сегодня и стартует в 17.00 мск.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.


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