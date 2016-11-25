Бубнов дал прогноз на матч «Оренбург» – «Уфа»

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 15-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Уфой».



«Прогноз: 0:0. «Уфа» будет стремиться, наконец, выиграть дома, но «Оренбург», не проигравший ни «Краснодару», ни «Локомотиву», одолеть как минимум непросто», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, встреча между командами состоится сегодня и стартует в 17.00 мск.



«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.



