Клаудио Раньери: Варди начал забивать на тренировках, и это хороший знак

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери высказался о результативности форварда Джейми Варди, который не забивает 14 матчей подряд.

«Сегодня он начал забивать на тренировках, и это хороший знак, потому что ранее он этого не делал. Сколько матчей он уже не забивает? 14? Примерно такой же период времени он не может забить на тренировках.

Джейми всегда упорно трудится. Я доволен им. Он такой же, как в прошлом сезоне. Он не нервничает и не расстраивается. Также улыбается на тренировках, и это здорово.

Странно, что ему не удается забить. Он забил в Лиге чемпионов, но там был офсайд – немного не повезло», – приводит Sky Sports слова Раньери.

Напомним, забивший в прошлом сезоне 24 гола в премьер-лиге Варди в этом сезоне отличился только два раза в 12 матчах.

При этом сам «Лестер» занимает 14-е место в премьер-лиге, набрав 12 очков.

В 13-м туре 26 ноября «Лестер» сыграет дома с «Мидлсбро».