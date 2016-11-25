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«Барселона» ведет переговоры с Ивановичем

Источник:  Goal.comКомментарии

Защитник «Челси» Бранислав Иванович может покинуть лондонский клуб в январе 2017 года.

Как сообщает Goal, на игрока сборной Сербии претендует «Барселона», которая рассматривает его в качестве замены Алейшу Видалю. Отмечается, что представители каталонского клуба уже связались с агентом футболиста «синих». Ранее сообщалось, что «Барселона» ведет переговоры с капитаном донецкого «Шахтера» Дарио Срна. 

В нынешнем сезоне 32-летний Ивановнич провел на клубном уровне 9 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает защитника в 10 млн евро, а его контракт с «Челси» истекает летом 2017 года.


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