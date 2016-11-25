Олег Иванов: Чтобы понять, насколько действительно сейчас силен «Спартак», необходимо против него сыграть

Полузащитник «Терека» Олег Иванов поделился ожиданиями в преддверии матча 15-го тура РФПЛ со «Спартаком».

- «Спартак» - самый принципиальный соперник для всех команд в чемпионате России. Так было всегда. То же самое можно сказать, к слову, и о ЦСКА с «Зенитом».

Команда, которая идет на первой строчке в турнирной таблице, не может быть слабой. Красно-белые показывают хороший футбол в текущем сезоне, добиваются положительного результата практически в каждой игре. Но чтобы понять, насколько действительно сейчас силен «Спартак», необходимо против него сыграть. Вот в субботу и посмотрим.

Все футболисты «Терека» настроены только на положительный исход встречи. Безусловно, игра будет сложной для нас, но непросто придется и «Спартаку». Матч пройдет в Грозном, и наши болельщики будут оказывать нам серьезную поддержку. В Грозном умеют болеть. Мы сделаем всё, чтобы добиться нужного результата, - цитируют Иванова «Известия».

Напомним, что матч состоится завтра в 18:00 в Грозном. После 14 туров красно-белые лидируют в чемпионате России, «Терек» занимает четвертую строчку.



