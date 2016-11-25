Ханю выиграл короткую программу на NHK Trophy, Коляда – четвертый
Юдзуру ХанюИсточник: Reuters
Олимпийский чемпион Юдзуру
Ханю занимает первое место после короткой программы на шестом этапе «Гран-при» NHK Trophy в
Саппоро.
21-летний японец получил от судей 103,89 балла и опередил на 15,95 балла американца Нэтана Чена. Третье место занимает еще один японец – Кейдзи Танака.
Единственный представитель России Михаил Коляда стал четвертым с оценкой в 78,18 балла.
Саппоро (Япония)
«Гран-при»
6-й этап
NHK Trophy
Мужчины
Короткая программа
1. Юдзуру Ханю
(Япония) – 103,89
2. Нэтан Чен (США) – 87,94
3. Кедзи Танака (Япония) – 80,49
4. Михаил Коляда (Россия) – 78,18
Произвольная программа у мужчин пройдет в субботу.
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