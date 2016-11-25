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Ханю выиграл короткую программу на NHK Trophy, Коляда – четвертый

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Юдзуру Ханю
Юдзуру ХанюИсточник: Reuters

Олимпийский чемпион Юдзуру Ханю занимает первое место после короткой программы на шестом этапе «Гран-при» NHK Trophy в Саппоро.

21-летний японец получил от судей 103,89 балла и опередил на 15,95 балла американца Нэтана Чена. Третье место занимает еще один японец – Кейдзи Танака.

Единственный представитель России Михаил Коляда стал четвертым с оценкой в 78,18 балла.

Саппоро (Япония)
«Гран-при»
6-й этап
NHK Trophy
Мужчины
Короткая программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) – 103,89
2. Нэтан Чен (США) – 87,94
3. Кедзи Танака (Япония) – 80,49
4. Михаил Коляда (Россия) – 78,18

Произвольная программа у мужчин пройдет в субботу.

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