РФС и ПФЛ не нашли признаков договорного характера в матче «Солярис» – «Коломна»

Рабочая группа РФС и ПФЛ завершила работу по изучению обстоятельств матча «Солярис» – «Коломна» (6:0), и высказываний главного тренера команды «Коломны» Александра Бодрова. Он заподозрил свою команду в сдаче матча.

Как сообщает официальный сайт РФС, рабочая группа составила заключение, что

«в игре отсутствуют признаки договорного матча». Кроме того, отмечается, что не выявлено «данных, свидетельствующих об участии футболистов «Коломны» в ставках в букмекерских конторах или игре на тотализаторе применительно к матчу». Также не выявлено данных об умышленном влиянии футболистов и руководителей «Коломны» на определенный исход в матче, как и данных о влиянии третьих лиц на руководителей, тренеров, футболистов «Коломны» с целью достижения определенного исхода.

Рабочей группой руководил президент ПФЛ и член исполкома РФС Андрей Соколов. Заключение группы основывается на рапортах главного судьи и инспектора матча; изучении видеоматериалов; объяснениях представителей «Коломны» и «Соляриса»; официальной информации от букмекерских организаций; результатах тестирования футболистов команды «Коломна» на контактном полиграфе.

Также рабочая группа установила, что Александр Бодров привлечен «Коломной» на должность главного тренера лишь с целью соблюдения регламента. «Бодров не проводил с футболистами учебно-тренировочных мероприятий на регулярной основе, а также не осуществлял должного руководства командой, в том числе при подготовке к матчу с «Солярисом», - говорится в заключении.

- Я им (членам комиссии – Прим. ред.) сообщил, что меня провоцировала пресса вопросами о ставках. Приношу извинения, если кого-то опорочил своими высказываниями. Доказательной базы у меня изначально не было. Я просто тренер-консультант команды, я не тренирую. Там господин Куранов (директор клуба – Прим. ред.). руководит, - сказал Александр Бодров корреспонденту «Советского спорта».

По словам директора «Коломны» Александра Куранова, он намерен встретиться с Бодровым, чтобы обсудить, продолжит ли тренер работу в клубе, контракт с которым у него истекает 31 декабря.