РФС и ПФЛ не нашли признаков договорного характера в матче «Солярис» – «Коломна»
Рабочая группа РФС и ПФЛ завершила работу по изучению обстоятельств
матча «Солярис» – «Коломна» (6:0), и высказываний главного тренера команды
«Коломны» Александра Бодрова. Он заподозрил свою команду в сдаче матча.
Как сообщает официальный сайт РФС,
рабочая группа составила заключение, что
«в игре отсутствуют признаки
договорного матча». Кроме того, отмечается, что не выявлено «данных,
свидетельствующих об участии футболистов «Коломны» в ставках в букмекерских
конторах или игре на тотализаторе применительно к матчу». Также не выявлено данных
об умышленном влиянии футболистов и руководителей «Коломны» на определенный
исход в матче, как и данных о влиянии третьих лиц на руководителей, тренеров,
футболистов «Коломны» с целью достижения определенного исхода.
Рабочей группой руководил президент
ПФЛ и член исполкома РФС Андрей Соколов.
Заключение группы основывается на рапортах главного судьи и инспектора матча;
изучении видеоматериалов; объяснениях представителей «Коломны» и «Соляриса»;
официальной информации от букмекерских организаций; результатах тестирования
футболистов команды «Коломна» на контактном полиграфе.
Также рабочая группа установила, что Александр Бодров привлечен «Коломной» на должность главного тренера лишь с целью соблюдения регламента. «Бодров не проводил с футболистами учебно-тренировочных мероприятий на регулярной основе, а также не осуществлял должного руководства командой, в том числе при подготовке к матчу с «Солярисом», - говорится в заключении.
- Я им (членам комиссии – Прим. ред.) сообщил, что меня провоцировала пресса вопросами о ставках. Приношу извинения, если кого-то опорочил своими высказываниями. Доказательной базы у меня изначально не было. Я просто тренер-консультант команды, я не тренирую. Там господин Куранов (директор клуба – Прим. ред.). руководит, - сказал Александр Бодров корреспонденту «Советского спорта».
По словам директора «Коломны» Александра Куранова, он намерен встретиться с Бодровым, чтобы обсудить, продолжит ли тренер работу в клубе, контракт с которым у него истекает 31 декабря.