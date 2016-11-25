Виталий Мутко назвал лучшим молодым игроком РФПЛ Александра Головина
Детская футбольная лига получила анкету премии «Первая пятерка» с результатами голосования президента РФС Виталия Мутко.
Лучшим молодым игроком РФПЛ 2016 года он считает полузащитника столичного ЦСКА Александра Головина. На второй строчке расположился нападающий Рифат Жемалетдинов («Локомотив», Москва – «Рубин», Казань). Третье место в рейтинге вице-премьера занимает защитник махачкалинского «Анжи» Георгий Тигиев.
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