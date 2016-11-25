Юкка Ялонен: Обычно буллиты – это лотерея, но не в случае с «Йокеритом»

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3 Б).

«Мы начали медленно, но по ходу матча набирали обороты. Обычно буллиты – это лотерея, но в нашем случае это не так. Мы примерно знали, как все закончится, потому что в этом сезоне очень плохо обстоят дела с послематчевыми бросками.

В любом случае, по сравнению с прошлым матчем против СКА, чувствуется прогресс, и это хорошо. Надо поблагодарить наших игроков – это был хороший бой», – приводит слова Ялонена официальный сайт СКА.

Напомним, в последние десять минут третьего периода «Йокерит» дважды отыгрался в счете благодаря голам Томми Хухталы и Пекки Йормакки.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча