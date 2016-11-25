Юкка Ялонен: Обычно буллиты – это лотерея, но не в случае с «Йокеритом»
Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен оценил игру команды в матче
регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3 Б).
«Мы начали медленно, но по ходу матча набирали обороты. Обычно буллиты – это лотерея, но в нашем случае это не так. Мы примерно знали, как все закончится, потому что в этом сезоне очень плохо обстоят дела с послематчевыми бросками.
В любом случае, по сравнению с прошлым матчем против СКА, чувствуется прогресс, и это хорошо. Надо поблагодарить наших игроков – это был хороший бой», – приводит слова Ялонена официальный сайт СКА.
Напомним, в последние десять минут третьего периода «Йокерит» дважды отыгрался в счете благодаря голам Томми Хухталы и Пекки Йормакки.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Йокерит - СКА - 2:3 Б. (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Плотников (Ковальчук, Дацюк), 6:31 (0:1). Хухтала (Мяки, Йормакка), 51:08 (1:1). Ковальчук (Плотников, Яковлев), 53:31 (1:2). Йормакка (Яакола), 57:21 (2:2).
Победный буллит:
Дацюк - 2:3.
Место и дата
24 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция