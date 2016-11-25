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Юкка Ялонен: Обычно буллиты – это лотерея, но не в случае с «Йокеритом»

Источник:  ХК СКАКомментарии

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3 Б).

«Мы начали медленно, но по ходу матча набирали обороты. Обычно буллиты – это лотерея, но в нашем случае это не так. Мы примерно знали, как все закончится, потому что в этом сезоне очень плохо обстоят дела с послематчевыми бросками.

В любом случае, по сравнению с прошлым матчем против СКА, чувствуется прогресс, и это хорошо. Надо поблагодарить наших игроков – это был хороший бой», – приводит слова Ялонена официальный сайт СКА.

Напомним, в последние десять минут третьего периода «Йокерит» дважды отыгрался в счете благодаря голам Томми Хухталы и Пекки Йормакки.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Йокерит - СКА - 2:3 Б. (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Плотников (Ковальчук, Дацюк), 6:31 (0:1). Хухтала (Мяки, Йормакка), 51:08 (1:1). Ковальчук (Плотников, Яковлев), 53:31 (1:2). Йормакка (Яакола), 57:21 (2:2).

Победный буллит:

Дацюк - 2:3.

Место и дата

24 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция

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