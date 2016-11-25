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Зинедин Зидан: Если бы я был Хамесом, никогда бы не перешел в «Реал»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о физическом состоянии своих подопечных перед игрой 13-го тура чемпионата Испании с хихонским «Спортингом», а также высказался о ситуации Хамеса Родригеса.

«Нас ждет очень тяжелый матч, учитывая, сколько травмированных в команде. Бэйл выбыл на долгий срок, что усложняет задачу. Варан испытывает боли в колене, поэтому мы не станем рисковать его здоровьем. Что касается Пепе и Каземиро, то они тренируются в общей группе. Все нормально.

Хамес? Каждый игрок имеет шанс попасть в стартовый состав. Двери открыты для всех. Но если бы я был бы Хамесом, никогда бы не перешел в «Реал», – цитирует французского специалиста Marca.

Ранее сообщалось, что наставник «сливочных» больше не рассчитывает на колумбийца и готов отпустить его в другую команду.

Матч с хихонским «Спортингом» мадридский клуб проведет 26 ноября. Начало встречи – 18.15 мск.


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