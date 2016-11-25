Роман Бабаев: До сих пор не верю, что наш стадион уже построен

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев признался, что до сих пор не верит, что стадион клуба готов.

- Знаете, у меня до сих пор нет ощущения, что все уже позади. Приезжаю на совещание или на матчи, и не верю, что стадион уже готов. Мы очень долго к этому шли, и вот оно случилось - историческое событие в жизни клуба. Мне очень понравился баннер наших болельщиков: «Дом есть, добро наживем». Уверен, на новой арене произойдет множество радостных событий, - цитирует Бабаева официальный сайт ЦСКА.

Напомним, что в сентябре состоялось открытие нового 30-тысячного стадиона армейцев, получившего название «Арена ЦСКА». Он был построен на 3-й Песчаной улице в Москве. В первом официальном матче на новой арене красно-синие победили грозненский «Терек» в рамках чемпионата России со счетом 3:0.