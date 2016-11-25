Украинский игрок команды Natus Vincere Данил «Dendi» Ишутин достиг отметки 8 000 MMR в одиночном рейтинге Dota 2.

took me ~2 weeks+ to climb from 7.3 to 8. Easy bet win against @generalqw who get 8 faster. Still MMR is just a number PogChamp. GL boys ^_^ — Danil Ishutin (@DendiBoss) 24 ноября 2016 г.

«Мне понадобилось около двух недель, чтобы поднять от 7,3 до 8 тысяч. Лёгкая победа в споре с GeneRaL о том, кто будет быстрее. А MMR всё ещё просто цифры. Удачи, ребята!», — написал Ишутин в своем твиттере.

Dendi находится на 16 позиции в рейтинге ТОП-200 MMR. Полный список рейтинга можно посмотреть по ссылке.

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