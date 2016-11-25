Олег Знарок: Игра с «Йокеритом» – одна из худших для СКА

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Йокеритом» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Наверное, это была одна из худших наших игр, – приводит слова Знарка официальный сайт СКА. – Причин этому много. Во-первых, думаю, не настроились на игру. В первом периоде создавали много моментов, было четыре выхода, которые мы не реализовали. Игровое задание тоже не соблюдали, но в первую очередь соперник не позволил сыграть так, как мы хотели.

– Сказалось ли отсутствие Войнова и Херсли?

– У нас Рыков ничем не хуже тех, кого вы назвали. Да, Войнов и Херсли – хорошие защитники. К сожалению, они выбыли на некоторый срок, но у нас есть кем их заменить.

Напомним, голы у СКА забили Сергей Плотников и Илья Ковальчук, при этом «Йокерит» дважды отыгрывался в счете. Решающий буллит на счету Павла Дацюка.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча