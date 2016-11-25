Олег Знарок: Игра с «Йокеритом» – одна из худших для СКА
Главный тренер СКА
Олег Знарок прокомментировал победу над «Йокеритом» (3:2 Б) в матче регулярного
чемпионата КХЛ.
– Наверное, это была одна из худших наших игр, – приводит слова Знарка официальный сайт СКА. – Причин этому много. Во-первых, думаю, не настроились на игру. В первом периоде создавали много моментов, было четыре выхода, которые мы не реализовали. Игровое задание тоже не соблюдали, но в первую очередь соперник не позволил сыграть так, как мы хотели.
– Сказалось ли
отсутствие Войнова и Херсли?
– У нас Рыков ничем не хуже тех, кого вы назвали. Да, Войнов и Херсли – хорошие защитники. К сожалению, они выбыли на некоторый срок, но у нас есть кем их заменить.
Напомним, голы у СКА забили Сергей Плотников и Илья Ковальчук, при этом «Йокерит» дважды отыгрывался в счете. Решающий буллит на счету Павла Дацюка.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Йокерит - СКА - 2:3 Б. (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Плотников (Ковальчук, Дацюк), 6:31 (0:1). Хухтала (Мяки, Йормакка), 51:08 (1:1). Ковальчук (Плотников, Яковлев), 53:31 (1:2). Йормакка (Яакола), 57:21 (2:2).
Победный буллит:
Дацюк - 2:3.
Место и дата
24 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция