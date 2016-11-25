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Исинбаева, Семак и другие участники репетиции жеребьевки Кубка конфедераций организовали Mannequin Challenge

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Участники репетиции жеребьевки Кубка конфедераций в Казани присоединились к флешмобу Mannequin Challenge.

В числе прочих в акции приняли участие бывший полузащитник сборной России Сергей Семак и двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

Напомним, репетиция жеребьевки Кубка конфедераций прошла в пятницу в Казани, а сама жеребьевка состоится в субботу.

Добавим, что ведущими жеребьевки станут Андрей Малахов и Яна Чурикова. А Семак и Исинбаева станут ассистентами генерального секретаря ФИФА Звонимира Бобана и директора по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колина Смита.

В традиционном турнире, который проходит за год до чемпионата мира в стране-хозяйке турнира, участвуют восемь сборных: хозяин ЧМ, чемпион мира, чемпион Европы, победители Кубка Азии, Кубка африканских наций, Кубка наций ОФК, Кубка Америки и Золотого кубка КОНКАКАФ.

На данный момент известны семь из восьми участников турнира: Россия, Германия, Португалия, Австралия, Новая Зеландия, Чили и Мексика. Представитель Африки определится по итогам Кубка африканский наций, который пройдет в феврале 2017 года.

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