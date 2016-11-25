Нападающий Обайе покинул расположение «Спартака»

Обайе прибыл на просмотр 8 ноября вместе с двумя ганскими нападающими - 18-летним Диксоном Афоаква из брестского «Динамо» и Джонатаном Осабутей из «Тема Ют». Все это время футболисты тренировались с молодежным составом «Спартака».

«Спартак» не стал подписывать контракты ни с одним из находившихся на просмотре игроков. Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что Обайе, Афоаква и Осабутей продолжают заниматься с дублем, и решение по их будущему должны принять тренеры молодежной команды или «Спартак-2».

По данным «Матч ТВ», 25 ноября Обайе отбыл из расположения «Спартака». Сейчас «Спартак» не заинтересован в заключении контракта с Обайе, но продолжит следить за выступлениями нападающего.