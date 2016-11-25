Наставник сборной Испании считает, что «Золотой мяч» должен достаться Месси

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги рассказал, почему по итогам 2016 года «Золотой мяч» должен выиграть форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.



«Я проголосовал за Месси, потому что никогда не видел такого игрока, который на протяжении стольких лет демонстрирует высокий уровень игры. Что касается лучшего тренера, то здесь я проголосовал за Луиса Энрике, Зинедина Зидана и Диего Симеоне», – приводит слова специалиста Mundo Deportivo.

По итогам нынешнего сезона Месси выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также вместе со сборной Аргентины дошел до финала Кубка Америки.

Среди вышеуказанных специалистов трофеи выиграли Луис Энрике (чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании) и Зинедин Зидан (Лига чемпионов и Суперкубок УЕФА).



