Кирилл Зангалис: Теперь Карякину надо использовать белый цвет и играть надежно
Менеджер претендента
на звание чемпиона мира по шахматам Сергея Карякина Кирилл Зангалис оценил расклад
в матче за шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном перед двумя
заключительными партиями.
«Теперь надо использовать белый цвет и играть надежно,
потому что права на ошибку нет. Будем считать, что теперь матч состоит из двух
оставшихся партий. Сказалась банальная усталость, но что сделать, это спорт.
Карлсену удалось в концовке получить очень комфортную для себя игру. Теперь
Сергею надо держать удар и собраться на две заключительные партии», – приводит «Р-Спорт»
слова Зангалиса.
Напомним, Карлсен победил в десятой партии, играя белыми фигурами, и сравнял счет в матче – 5:5. 11-я партия, в которой Карякин сыграет белыми, пройдет в субботу.