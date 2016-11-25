Кирилл Зангалис: Теперь Карякину надо использовать белый цвет и играть надежно

Менеджер претендента на звание чемпиона мира по шахматам Сергея Карякина Кирилл Зангалис оценил расклад в матче за шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном перед двумя заключительными партиями.

«Теперь надо использовать белый цвет и играть надежно, потому что права на ошибку нет. Будем считать, что теперь матч состоит из двух оставшихся партий. Сказалась банальная усталость, но что сделать, это спорт. Карлсену удалось в концовке получить очень комфортную для себя игру. Теперь Сергею надо держать удар и собраться на две заключительные партии», – приводит «Р-Спорт» слова Зангалиса.

Напомним, Карлсен победил в десятой партии, играя белыми фигурами, и сравнял счет в матче – 5:5. 11-я партия, в которой Карякин сыграет белыми, пройдет в субботу.