«МАТЧ!» запустил флеш-моб в поддержку Карякина

Генеральный продюсер телеканала «МАТЧ ТВ» Тина Канделаки объявила о том, что телеканал запустил флешмоб в поддержку российского гроссмейстера Сергея Карякина, который в эти дни участвует в матче за титул чемпиона мира по шахматам в Нью-Йорке.

«#МатчТВ запускает флешмоб в поддержку Сергея Карякина: она нужна ему сейчас, на матче за звание чемпиона мира по шахматам, как никогда. Все, что Вам нужно сделать – это оригинальное фото на фоне шахмат. Присылайте ваши фотографии в нашу официальную группу в #vk и публикуйте их с хештэгом #КарякинВперед в своих социальных сетях😉 Лучшую работу мы покажем в эфире #ВсеНаМатч на телеканале #МатчТВ! Сергей, удачи. Мы в тебя верим!» – говорится в сообщении, размещенном от имени Канделаки в vk.com.