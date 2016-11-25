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Виталий Минаков: Мне не хотелось бы драться с Федором Емельяненко

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Непобежденный российский боец ММА Виталий Минаков признался, что не хотел бы встречаться с Федором Емельяненко, недавно подписавшим контракт с Bellator и выступающий с ним в одной весовой категории.

- Буквально пару дней назад я открыл для себя, что Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator контракт не на один турнир, а на целый селекционный турнир, то есть, будет претендовать на титульный поединок. Знаете, если говорить мое мнение о поединке с Федором. Мне не хотелось бы драться по многим причинам. Не потому что он мне не интересен, как оппонент. Не потому что я где-то не уверен в себе. А потому что это – тот спортсмен, с которым мне хотелось бы на самом деле стоять в одном ряду против иностранных бойцов. Но, если уже речь идет о том, что на пути в поясу судьба сведет нас – это спорт. Думаю, что у нас с Федором прекрасные отношения, были, есть и останутся. Мы просто постараемся показать хороший поединок, - заявил боец презентации команды Eagles MMA, членом которой он является.

На данный момент Виталий всеми силами старается завершить свой контракт с Bellator. Изначальный договор, подписанный в 2012 году он уже отработал. Проблема заключается в том, что соглашение было автоматически продлено на четыре года, когда боец выиграл чемпионский пояс. Оно также продляется после каждой успешно проведенной защиты титула.

Интерес к бойцу проявляет UFC. Поэтому Минаков со своей командой активно ищут возможности либо, как можно скорее отработать действующий контракт, либо досрочно расторгнуть его, пусть даже и заплатив определенную компенсацию.

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