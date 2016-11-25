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Валерий Брагин: Мы понимаем, что у Канады на МЧМ сыграют 6-7 человек из НХЛ

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин оценил соперников команды по группе на молодежном чемпионате мира.

«Если говорить про соперников по группе, то про латвийцев сложно даже что-то сказать, но там многие ребята играют в канадских лигах. Словаки, как обычно, непростой соперник, а канадцы и американцы – это, понятно, топ-команды.

Мы понимаем, что у канадцев будет шесть-семь человек из НХЛ, они этого и не скрывают. Это их домашний чемпионат мира, они будут играть только за золото, усилят свои слабые места, мы готовы к этому», – приводит «Р-Спорт» слова Брагина.

Напомним, молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Монреале и Торонто. На групповом этапе Россия сыграет в группе B в Торонто с Канадой (26 декабря), Латвией (27 декабря), США (29 декабря) и Словакией (31 декабря).

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