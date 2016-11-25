Валерий Брагин: Мы понимаем, что у Канады на МЧМ сыграют 6-7 человек из НХЛ

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин оценил соперников команды по группе на молодежном чемпионате мира.

«Если говорить про соперников по группе, то про латвийцев сложно даже что-то сказать, но там многие ребята играют в канадских лигах. Словаки, как обычно, непростой соперник, а канадцы и американцы – это, понятно, топ-команды.

Мы понимаем, что у канадцев будет шесть-семь человек из НХЛ, они этого и не скрывают. Это их домашний чемпионат мира, они будут играть только за золото, усилят свои слабые места, мы готовы к этому», – приводит «Р-Спорт» слова Брагина.

Напомним, молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Монреале и Торонто. На групповом этапе Россия сыграет в группе B в Торонто с Канадой (26 декабря), Латвией (27 декабря), США (29 декабря) и Словакией (31 декабря).