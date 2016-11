Гарет Бэйл: Сделаю все, чтобы вернуться на поле, как можно скорее

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл рассказал о своем физическом состоянии.



Напомним, игрок получил вывих малоберцового сухожилия правой лодыжки в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом» (2:1) и покинул поле на 58-й минуте.



«Спасибо за все сообщения! Чувствую себя нормально и постараюсь сделать все, чтобы вернуться на поле, как можно скорее», – написал Бэйл на своей странице в Twitter.



Ранее сообщалось, что Бэйл пропустит матч с «Барселоной», который намечен на 3 декабря. Данную информацию подтвердил наставник «Реала» Зинедин Зидан.

Thanks for all the messages! Ankle is feeling ok. I'll be doing everything I can to get back on the pitch ASAP #Halamadrid 💯 pic.twitter.com/OLdkJ1NhkI