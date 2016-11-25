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Федерация бокса обратилась в Генпрокуратуру по поводу законности избрания Хусаинова

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Федерация бокса России обратилась в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить законность неофициальных выборов руководства организации, прошедших в Москве 17 ноября.

- 22 ноября прошло заседание исполкома федерации, где было принято решение обратиться в Генеральную прокуратуру. Необходимо получить правовую оценку тех противозаконных действий, которые совершил Хусаинов вместе со своими сторонниками. Соответствующее письмо за подписью президента федерации Бориса Иванюженкова уже направлено в прокуратуру, - цитирует президента Федерации бокса Пермского края Петра Павлова ТАСС. 

17 ноября на отчетно-выборной конференции Федерации бокса России президентом был избран Эдуард Хусаинов, который уже возглавлял ФБР с 2000 по 2007 годы.

Один из четырех кандидатов в президенты Сергей Данилов взял самоотвод, поэтому в выборах участвовали Хусаинов, Евгений Муров и Леонид Котляр. Хусаинов получил 39 голосов, Муров – три, Котляр – ни одного. 

Напомним, что исполком федерации во вторник принял решение перенести конференцию с 17 ноября на 1 февраля, однако делегаты собрались в первоначально установленную дату, и поскольку кворум был собран, решение конференции можно считать легитимным. 

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