Олег Иванов: Может, на разговорах вокруг матчей «Терека» и «Урала» кто-то года три «наваривается»
Полузащитник «Терека» Олег Иванов прокомментировал решение комиссии, созданной РФПЛ, которая занималась рассмотрением обстоятельств матча «Урал» – «Терек» (1:4).
– Комиссия РФПЛ не нашла ничего подозрительного в матче «Урала» и «Терека», который вызвал широкий общественный резонанс. Вам теперь легче? – вопрос Олегу Иванову.
– Да мне и так было легко. Сначала переживал, когда после игр начинались какие-то разборы. Чувствовал себя дураком из-за того, что вокруг меня все это... А сейчас думаю, может, кому-то выгодны эти разговоры? Может, кто-то на этом зарабатывает и года три на матчах «Терека» с «Уралом» «наваривается»?..
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