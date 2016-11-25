Елена Исинбаева: Футбол и легкая атлетика похожи, надеюсь, в субботу сделаем кому-то хорошо
Двукратная
олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рассказала о своем участии в жеребьевке
Кубка конфедераций, которая в субботу пройдет в Казани.
«Я являюсь неотъемлемой частью чемпионата мира, так как принимала
участие в нашей заявке. Для меня это огромная честь и ответственность. В нашей
стране будет событие, за которым будет следить весь мир.
Я чувствую себя достаточно комфортно: футбол и легкая атлетика достаточно похожи. Надеюсь, в субботу мы сделаем кому-то хорошо», – приводит «Р-Спорт» слова Исинбаевой.
Напомним, во время жеребьевки Исинбаева и бывший полузащитник сборной России Сергей Семак будут ассистентами генерального секретаря ФИФА Звонимира Бобана и директора по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колина Смита.
В пятницу в Казани прошла репетиция жеребьевки Кубка конфедераций.
В традиционном турнире, который проходит за год до чемпионата мира в стране-хозяйке турнира, участвуют восемь сборных: хозяин ЧМ, чемпион мира, чемпион Европы, победители Кубка Азии, Кубка африканских наций, Кубка наций ОФК, Кубка Америки и Золотого кубка КОНКАКАФ.
На данный момент известны семь из восьми участников турнира: Россия, Германия, Португалия, Австралия, Новая Зеландия, Чили и Мексика. Представитель Африки определится по итогам Кубка африканский наций, который пройдет в феврале 2017 года.
Кубок Конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи.